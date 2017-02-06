陷困醜聞 法保守派總統候選人出面反擊
親近法國保守派總統候選人費雍的消息人士表示，費雍今天將出面自我辯護。超過一週以來，他遭控支付妻子和孩子鉅額公款，讓他們坐領乾薪。
法新社報導，消息人士說：「費雍（Francois Fillon）要向全體人民發表演說。」但未說明細節。
費雍稍晚將在巴黎競選總部對外發言。
費雍自傳出10多年來，讓妻子潘妮洛普（PenelopeFillon）以擔任他本人及另一名盟友的國會助理的身份，領取多達80多萬歐元（新台幣2658萬元）薪水，使他的選情從此陷入艱困局面。
民調顯示，民調一度領先的費雍在4月第一輪總統大選，便會出局。
民調拉警報，使得他同黨同志呼籲推舉備選候選人，並有人提議由前總理居貝（Alain Juppe）接棒。
不過，71歲的居貝今天再度排除作為備選候選人的可能性。
他在擔任市長的波爾多市對記者說：「我已表明我的立場：不，明明白白且毫無疑問。」（譯者：中央社羅苑韶）1060206
(中央社)
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