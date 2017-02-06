川普：歐記健保取代案 可能明年才提出

美國總統川普今天表示，提出「歐巴馬健保」（Obamacare）替代方案過程，可能持續至2018年。這較他之前表示的時間表長。

川普接受福斯新聞（Fox News）頻道政論節目主持人歐萊利（Bill O'Reilly）訪問時，做此表示。這項專訪在今天職業美式足球NFL超級盃中場秀時播出。

歐萊利問川普今年是否會提出取代歐巴馬平價醫療法（Affordable Care Act）的方案。川普矢言廢除平價醫療法。

川普回道：「也許會到明年才提出，但是這個進程無疑會持續。我希望在年底前提出，至少是雛形，不過我們今年和明年應該就會有一些東西。」

川普元月表示，一旦參議院通過他的衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）部長普萊斯（Tom Price）任命案，他就會提出取代歐巴馬健保的計畫。

川普元月11日在記者會表示：「一旦我們部長的任命案通過，我們幾乎同時，或是不久後就會提出計畫。那將是廢除與取代，基本上是同時。」

共和黨國會議員過去7年來一直要求廢除歐巴馬健保，目前則正設法廢除與取代歐記健保。

川普在專訪中，對他取代歐記健保的計畫所談不多，僅表示平價醫療法是「災難」，「行不通」，「我們將提出一個極好的計畫」。1060206

(中央社)