沖繩美軍基地復工 引發抗議爆警民衝突

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日本政府今天在沖繩恢復施工，興建受爭議的新美軍基地，引發民眾憤怒抗議，且與警方發生衝突。

法新社報導，日本和美國政府以安全為由，希望遷移位在人口密集市區的普天間空軍基地，搬到人口稀少的北部地區。但居民希望這座基地能整個撤出沖繩。

日本沖繩縣知事翁長雄志曾試圖要阻擋填海建基地，他和首相安倍晉三互相提告試圖要解決問題。

但去年12月最高法院判決中央政府勝訴，批准繼續建造基地的工程。

日本政府發言人菅義偉今天在例行簡報會中表示：「最高法院判決完全支持政府的立場。」

日本電視台畫面顯示，施工船上載有巨大混凝土塊，工人很快會開始將混凝土塊投入海中進行填海作業。（譯者：中央社陳昱婷）1060206

(中央社)