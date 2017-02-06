1.5兆逆回購資金將到期 人行緊縮貨幣政策

春節剛加完息，大量逆回購資金將到期，中國人行貨幣政策已逐漸收緊。陸媒引述Wind數據，中國公開市場2月份到期逆回購規模高達1.73兆元人民幣（下同）。且約1.5兆元逆回購要到期在未來1個月到期，此外，人行於1月20日通過的「臨時流動性便利」操作（TLF）投放的資金，也將在下星期到期。

(工商)