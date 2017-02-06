英哈利王子傳好事近 女友戒指曬恩愛

與英國哈利王子相戀的美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle），今天戴著飾有縮寫「H」的戒指及項鍊現身，大方曬恩愛，再度引起關於兩人戀情的熱烈討論。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，以美劇「無照律師」（Suits）為代表作的梅根馬克爾，「幾乎已經搬進」肯辛頓宮（Kensington Palace）別墅與哈利王子同居，她今天帶著1束花出門，在倫敦街頭購物。

梅根馬克爾先前與男友也曾擁有1對情侶對鐲，她今天一身帥氣打扮，穿著赫特威靈頓靴、綠色防風外套、牛仔褲與毛線帽，手上戴著綴有「H」字樣的金色戒指及項鍊，如此高調的定情信物，想不看到都很難。

在今天獨自出門購物之前，梅根馬克爾週末也與哈利王子牽手逛大街，關於兩人即將訂婚的傳言甚囂塵上。

曾有過一段婚姻的梅根馬克爾，自今年初就常待在肯辛頓宮陪伴哈利王子，兩人1日也被捕捉到約會畫面，32歲的哈利王子對於被拍到與新任愛人的約會照片，看來一點也不緊張，對關注王室成員的外界而言，這也彰顯他對這段戀情的重視。

根據消息人士，梅根馬克爾希望在3月回加拿大進行拍攝工作前，能盡量在倫敦陪伴哈利王子。

消息人士也告訴「每日郵報」，梅根馬克爾今年年底前很可能搬到倫敦定居。（譯者：中央社廖禹揚）1060206

(中央社)