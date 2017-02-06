科威特簇新歌劇院屋頂起火 無人受傷

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科威特消防局指出，科威特歌劇院為鈦製屋頂進行維修時起火，火勢已撲滅，並未導致人員受傷。

海灣新聞報（Gulf News）網站報導，網路上影片顯示，遠遠可看到歌劇院冒出一股股黑煙。

根據法新社，火災後，可看到部份屋頂有缺口，但不清楚是出自維修或火災所導致。

有2000個座位的歌劇院去年10月開幕，開幕表演請來知名義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）演唱。

歌劇院佔地21萬4000平方公尺，位在首都科威特市中心，造價7億5000萬美元。1060206

(中央社)