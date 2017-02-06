永和福和橋下機動派出所 貼心服務獲好評

永和警分局設置機動派出所服務民眾。（葉書宏翻攝）

永和警分局設置機動派出所服務民眾。（葉書宏翻攝）

永和警分局設置機動派出所服務民眾。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局永和分局為加強重要節日安全維護工作，在農曆春節期間，針對治安、交通需求或為民服務等項目，運用組合警力，擇適當時間（段），設置「機動派出所」，執行巡邏、守望、交通疏導、受理民眾報案及為民服務等各項工作，使民眾過一個平安快樂春節。

位於新店溪旁的福和橋下運動園區，因普設運動設施、自行車步道及跳蚤市場而吸引廣大市民出門踏青和前來淘寶；永和警分局為服務讓民眾更便利，利用春節期間，於福和橋下設置「機動派出所」結合民力，間接加強運動園區各項治安、交通、為民服務、犯罪預防及協助民眾舉家外出住居所安全維護等工作宣導。

此次的服務是由「機動派出所」配備手提電腦、列印機等相關設備及器材，直接服務現場民眾並可受理各類案件與其他服務，為民眾節省往返派出所時間，讓市民感受到永和分局的用心、貼心和關心。

機動派出所的設置共計執行14次、28小時，成果包括受理民眾車輛遭受毀損案件及協助民眾找尋走失孩童及行動不便之年長者通過路口等為民服務案件，獲得市民的高度喝采。

永和警分局長葉爾煙特別表示，警察的服務永不停止，只要市民的需要在哪裏，警察就在那裡，將視需要及實際效果，再延長設置機動派出所之時間，給市民一個更優質的環境。

(中時)