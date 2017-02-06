右派醜聞擴大 法大選極右與中間派對決
原本有希望當選總統的右派前總理費雍，受累於妻子坐領乾薪的疑雲，民意支持度直落。根據最新調查，5月的大選可能由號稱中間派的馬克宏與極右派的瑪琳．雷朋對決。
共和黨（LR）籍的費雍（Francois Fillon）妻子被媒體查出可能於費雍擔任國會議員時，以國會助理名義領取國民議會的薪資，並曾於一份費雍好友發行的刊物擔任顧問，但疑似都沒有實際工作。
檢方在報導刊登後迅速展開調查，兩週來已搜索刊物辦公室、國民議會和參議院，連費雍夫妻的子女都納入調查範圍，陸續揭露的報導都對費雍不利，他的民意支持度持續下滑，黨內甚至傳出開始另覓替代人選。
費雍為求止住輿論批評，預計今天傍晚公開說明。
民調機構Opinionway今天公布替迴聲報（Les Echos）和經典廣播電台（Radio Classique）執行的調查，有資格進入大選第2輪投票的會是民族陣線（FN）主席瑪琳．雷朋和前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron），費雍會被淘汰。
在瑪琳．雷朋與馬克宏對決的局面下，馬克宏可能以65%大幅勝過瑪琳．雷朋的35%，當選總統。
在各項民調中，瑪琳．雷朋的聲勢雖旺，幾乎肯定能進入第2輪，但法國選民似乎尚未準備好讓極右派人物領導國家，無論對手是誰，瑪琳．雷朋都會於第2輪敗選。
代表左派社會黨（PS）參選的阿蒙（Benoit Hamon），雖在一月底贏得初選後，支持率逐漸上升，但仍舊可能於第一輪投票就被淘汰。
法國總統大選將於4月23日、5月7日舉辦兩輪投票，由第一輪勝出的兩人進行第2輪對決。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。