右派醜聞擴大 法大選極右與中間派對決

我要評比

原本有希望當選總統的右派前總理費雍，受累於妻子坐領乾薪的疑雲，民意支持度直落。根據最新調查，5月的大選可能由號稱中間派的馬克宏與極右派的瑪琳．雷朋對決。

共和黨（LR）籍的費雍（Francois Fillon）妻子被媒體查出可能於費雍擔任國會議員時，以國會助理名義領取國民議會的薪資，並曾於一份費雍好友發行的刊物擔任顧問，但疑似都沒有實際工作。

檢方在報導刊登後迅速展開調查，兩週來已搜索刊物辦公室、國民議會和參議院，連費雍夫妻的子女都納入調查範圍，陸續揭露的報導都對費雍不利，他的民意支持度持續下滑，黨內甚至傳出開始另覓替代人選。

費雍為求止住輿論批評，預計今天傍晚公開說明。

民調機構Opinionway今天公布替迴聲報（Les Echos）和經典廣播電台（Radio Classique）執行的調查，有資格進入大選第2輪投票的會是民族陣線（FN）主席瑪琳．雷朋和前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron），費雍會被淘汰。

在瑪琳．雷朋與馬克宏對決的局面下，馬克宏可能以65%大幅勝過瑪琳．雷朋的35%，當選總統。

在各項民調中，瑪琳．雷朋的聲勢雖旺，幾乎肯定能進入第2輪，但法國選民似乎尚未準備好讓極右派人物領導國家，無論對手是誰，瑪琳．雷朋都會於第2輪敗選。

代表左派社會黨（PS）參選的阿蒙（Benoit Hamon），雖在一月底贏得初選後，支持率逐漸上升，但仍舊可能於第一輪投票就被淘汰。

法國總統大選將於4月23日、5月7日舉辦兩輪投票，由第一輪勝出的兩人進行第2輪對決。1060206

(中央社)