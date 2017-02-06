應對川普 陸媒：最好的準備是改革開放
美國總統川普上台後，一系列舉動讓世人知道他的競選言論是「玩真的」，對於中美經貿可能會有的衝擊，大陸媒體評論，最好的準備就是繼續改革、對外持續開放。
財新傳媒總編輯胡舒立在6日出刊的財新周刊社評中表示，川普雖然還沒有直接針對大陸採取行動，但目前政策都在兌現競選承諾，究竟他對中國會出什麼牌，大陸仍有觀察和準備的空間，也應當有所準備。
胡舒立說，大陸應對川普帶來的保護主義衝擊，核心還是對內繼續改革，對外持續開放，要真正讓市場在資源配置中起決定性作用，在國企改革、戶籍改革等領域儘早取得突破，實現經濟發展模式的成功轉型。
她並認為，大陸要理性區分美方主張中，哪些是屬於「不講理」的貿易保護主義、哪些是屬於與大陸改革開放方向一致的「外部壓力」，並以具體成果回應美方關切，譬如美方認為大陸巨額補貼鋼鐵產業，大陸無法逃避此問題，應提供建設性的解決方案。
對於目前仍在談判中的中美雙邊投資協定（BIT），胡舒立說，川普並非全盤反對貿易自由化，而是反對引發美國產業轉移的多邊貿易自由化，因此雙邊談判反而是兩國經貿關係的突破口。
胡舒立是大陸知名新聞人，所創的財新傳媒在大陸財經媒體及政商界中具有一定影響力。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。