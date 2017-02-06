應對川普 陸媒：最好的準備是改革開放

美國總統川普上台後，一系列舉動讓世人知道他的競選言論是「玩真的」，對於中美經貿可能會有的衝擊，大陸媒體評論，最好的準備就是繼續改革、對外持續開放。

財新傳媒總編輯胡舒立在6日出刊的財新周刊社評中表示，川普雖然還沒有直接針對大陸採取行動，但目前政策都在兌現競選承諾，究竟他對中國會出什麼牌，大陸仍有觀察和準備的空間，也應當有所準備。

胡舒立說，大陸應對川普帶來的保護主義衝擊，核心還是對內繼續改革，對外持續開放，要真正讓市場在資源配置中起決定性作用，在國企改革、戶籍改革等領域儘早取得突破，實現經濟發展模式的成功轉型。

她並認為，大陸要理性區分美方主張中，哪些是屬於「不講理」的貿易保護主義、哪些是屬於與大陸改革開放方向一致的「外部壓力」，並以具體成果回應美方關切，譬如美方認為大陸巨額補貼鋼鐵產業，大陸無法逃避此問題，應提供建設性的解決方案。

對於目前仍在談判中的中美雙邊投資協定（BIT），胡舒立說，川普並非全盤反對貿易自由化，而是反對引發美國產業轉移的多邊貿易自由化，因此雙邊談判反而是兩國經貿關係的突破口。

胡舒立是大陸知名新聞人，所創的財新傳媒在大陸財經媒體及政商界中具有一定影響力。1060206

(中央社)