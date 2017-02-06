美股開盤小跌 蒂芙尼股價重挫

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美國珠寶業者蒂芙尼公司（Tiffany）宣布執行長已離職，導致股價今天開盤後重挫逾2%，華爾街股市在上周末尾大漲後，三大指數則都拉回。

蒂芙尼上周末宣布，執行長科莫納爾（Frederic Cumenal）已經離職，遺缺由董事長和前執行長柯瓦斯基（Michael Kowalski）暫代。公司股價今天早盤大跌2.2%。

開盤後約15分鐘，道瓊工業指數下跌0.1%，來到20061.21點。

標準普爾500指數下跌0.2%，來到2293.09點；那斯達克指數下跌0.2%，來到5653.22點。1060206

(中央社)