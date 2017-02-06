警助法籍男子尋回皮夾 另類國民外交

法國籍男子馬修皮夾不慎遺失在計程車上，警方協助順利尋回。（葉書宏翻攝）

法國籍男子馬修皮夾不慎遺失在計程車上，警方協助順利尋回。（葉書宏翻攝）

一名法國籍男子馬修日前到新北市中和警分局國光派出所報案，皮夾不慎遺失在計程車上請求協助，警員鄭翔得接獲報案後立即調閱監視器鎖定搭乘的計程車，半小時內即順利通知司機前來將皮夾歸還。

馬修日前與友人一同搭乘計程車至市區時，下車時不慎將皮夾遺留車上，因不知計程車車號及司機姓名，原已心死自認倒楣，後來在台灣友人的建議下至派出所請求協助碰碰運氣。

友人說，馬修於中和區莒光路搭車，鄭員便調閱該時段經過該路段監視器鏡頭，順利比對到時間點吻合的計程車車號後立即聯絡司機前來歸還皮夾，馬修不敢置信台灣警察效率如此之快，頻頻向鄭員致謝，離開前不忘與鄭員合影留念，促成另類「國民外交」。

馬修表示，同樣的事若發生在自己的國家可能已石沈大海，真的是出乎意料之外，這是很棒的旅遊體驗與回憶；警員鄭翔得謙虛表示雖然這只是日常工作一環，但每次能盡些許之力幫民眾解圍，心中感到相當充實；分局長陳銘宗表示警察工作身在公門好修行，能夠專心做好一件事情，那就是功德，鄭翔得為我們做了最好的示範。

(中時)