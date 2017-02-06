狂粉威脅「砍妳的頭」 神乳偶像哭求警方救命！
日本偶像圈這兩年相當不平靜，繼川榮李奈、入山杏奈、冨田真由等美少女偶像遭狂粉傷害後，又爆出女星收死亡威脅事件！地下女團「假面女子」人氣不俗，而人紅是非多，去年成員櫻雪遭殃，收到死亡威脅，如今換身材一級棒的成員神谷惠里奈受害，這次的威脅讓她嚇到哭出來。
今年25歲、樣貌甜美可人的神谷惠里奈，因擁有一對G罩杯豪乳，而受封為「神乳偶像」，臉書粉絲專頁擁有高達130萬粉絲，人氣相當旺，上個月24日，神谷在部落格發文，寫關於人氣投票結果，沒想到出現一名粉絲連續留言，內容包含辱罵、人身攻擊，例如「像妳這樣的垃圾怎能繼續活著呢？」、「我最喜歡血了」，最恐怖的是一則死亡威脅「我要不要砍下你的頭？」，讓神乳偶像嚇壞，趕忙通報經紀公司。
神谷惠里奈所屬經紀公司知悉狀況後立即報警，而警方追查後發現，對方將伺服器位址設置在荷蘭，又使用匿名軟體留言，難以追查身分，今神谷召開記者會，一臉驚嚇，哭著表示警方是她唯一的希望，沒想到無法追查到兇手，讓她非常害怕，忍不住說出：「這樣我還能繼續演藝活動嗎？」，激動到一度說不出話，又之前「假面女子」團員也收到死亡威脅，狀況讓粉絲非常擔心。
(中時電子報)
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