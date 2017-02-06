韓聯社KBS民調：文在寅支持率遙遙領先
南韓聯合新聞通訊社與公營KBS電視台5-6日聯合進行的民意調查結果顯示，在野民主黨前黨魁文在寅以29.8%的支持率，遙遙領先其他參選南韓下屆總統大選的「潛龍」們。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，文在寅之後，民主黨出身忠清南道知事（省長）安熙正獲得14.2%的受訪者支持，名列第2，代總統黃教安以11.2%的支持率，排名第3。
國民之黨前黨魁安哲秀與民主黨籍城南市長李在明以6.3%並列第4，「正黨」籍國會議員劉承旻以3.2%排名第6。
民意調查顯示，受潘基文火線退選影響，文在寅的支持率較1日發佈民調結果上升8.2個百分點，加大領先優勢，安熙正的支持率較1個月前增加兩倍，特別是在有望左右選情走向的50到59歲年齡段的支持率，與文在寅相差無幾。
報導稱，執政陣營支持者則快速偏向黃教安，但，劉承旻的支持率也翻番，作為執政陣營總統人選的適合度也高於黃教安，若大選格局有變，仍有上升空間。在大選提前可能性變大的情況下，仍有24.9%的選民沒有拿定主意把票投給誰。
文在寅作為民主黨籍總統候選人的適合度高達36.9%，大幅領先安熙正（26.2%）和李在明（8.8%）。
在1對1情況下，文在寅均以領先約1倍的壓倒性優勢力壓安熙正、黃教安和劉承旻。
在政黨支持率方面，民主黨高達43%，較上月上升近7個百分點，將新世界黨（12.5%）、國民之黨（8.9%）等遠遠甩在後頭。1060206
(中央社)
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