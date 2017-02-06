華中橋河濱美景相伴 住家最美的後花園

遠雄左岸橋。（葉書宏攝）

「河濱公園」近年來成為雙北市民周末休閒的好去處。（葉書宏翻攝）

「河濱公園」近年來成為雙北市民周末休閒的好去處，新北市府去年在華中橋附近規劃「侏儸紀公園」，獲得不少民眾愛戴，報廢吉普車搖身一變成為電影場景，當地民眾都直言，「河濱公園不僅風景優美，還成了住家最美的後花園。」

開吉普車探險吧！新北市府去年在華中橋下打造一座大型恐龍園區，內有凶猛的暴龍，高達3公尺的巨型身軀，張牙舞爪追趕獵物，抬頭一探，還有隻翼龍張著大嘴虎視眈眈，另外，也有溫馴可愛的劍龍、三角龍、腕龍等Q版小型恐龍等著與民眾互動。除了恐龍主題外，華中橋附近的河濱公園更是當地民眾親子休閒的好處去，有完善的自行車道、運動休憩場所。

另外，遠雄企業集團3年前耗費3.5億元，在中和打造「遠雄左岸橋」捐贈給新北市府，夜晚的美景，也成為當地民眾最愛景點之一。

陳姓民眾表示，2年前從北市遷居至華中橋一帶，早上在河濱美景中清醒，下班回家後有夕陽、河濱美景陪伴，晚上帶著妻子、小孩到河濱散步聊天，遠離3C科技產品，反而擁有更多親子空間，居住在新北市很幸福！

林姓民眾說，河濱公園宛如自家的後花園，出門就有大綠地，對於飼養狗的民眾而言更為便利，有空曠的腹地可以遛狗、散步，從窗戶遠眺視野更棒，宛如住在都市中的綠地，加上河濱公園內不少遊樂休憩設施，周休假日不用塞車，就可以輕鬆享受親子樂趣。

陳姓房仲業者說，由於「河濱公園」美景加持、生活機能增加，中和左岸一帶的水岸宅，如日安、和光等，近來詢問度日益增加，民眾選屋不再以「都會區」為考量，居住生活機能、生活品質以及河岸景觀美景都是考量之一。

(中時)