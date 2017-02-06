孕婦勞保遭「高薪低報」 老闆遭詐欺法辦

「還我奶粉錢！」新北市中和區某知名視訊系統公司女員工今年初申請勞保生育給付時，驚覺自己勞保薪資被「高薪低報」，導致平白無辜損失數萬元補助，警方獲報介入調查，發現公司內高薪低報狀況不只1人，訊後依詐欺及偽造文書等罪將何姓負責人夫婦法辦。

警方調查，女員工任職該公司年餘，今年初因懷孕申請勞保生育給付，發現自己薪水被高薪低報，導致申請核發的生育給付平白損失數萬元補助。

女員工不滿向相關單位檢舉，警方介入偵辦後發現，何姓負責人夫婦為降低公司支出，公司內高薪低報狀況不只1人，訊後依詐欺及偽造文書等罪嫌函送地檢署偵辦。

(中時)