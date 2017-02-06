永和路潔有成 中和里長期盼仿效

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新北市永和區近年來推行「路潔專案」有成，中和里長期盼可以仿效。（葉書宏攝）

新北市永和區近年來推行「路潔專案」有成，中和里長期盼可以仿效。（葉書宏攝）

新北市永和區近年來推行「路潔專案」，清除路霸、障礙物重新畫上汽、機車停車格，儘管部分一樓住戶反彈，多數民眾對此作法相當認同，中和人口數約永和2倍，機車停車格卻少了逾7000個，中和不少里長都希望好的政策可以推廣，不僅美化市容，更可紓解停車困境。

依據新北市府交通局資料，設籍在永和區汽車數量4萬3978輛、汽車格2194個、機車數量10萬2121台、機車格2萬5855個；設籍在中和區汽車數量9萬3062輛、汽車格2390個、機車數量22萬8213台、機車格1萬8384個。中和人口數約永和2倍，機車格卻相差7471個。

永和警分局4年前推行路潔專案，轄區內超過6成的里規劃成功，新增逾2000個機車停車格，將路權還給民眾又美化市容，獲得不少民眾支持。

「好的政策就要推廣！」中和區復興里長尤敏玉說，巷弄內汽機車亂停問題層出不窮，源自於沒有合法規劃的停車格，對民眾生活相當不便，若可推行「路潔專案」，不僅可在路旁新增合法停車格，對於環境清潔、市容景觀有助益，警察亦不用辛苦四處奔波處理違停事件。

中和區頂南里長謝森儒指出，停車問題困擾民眾許久，對於中和推行「路潔專案」樂觀其成，巷弄暢通可提升消防救災速度，施作前會先徵詢里民意見，尋求最大共識，若多數里民支持將會全力進行。

中和區公所區長柯慶忠指出，永和路潔專案有值得學習的地方，良好的生活環境政府責無旁貸，將會邀集相關單位進一步討論、研擬可行辦法，獲得多數民眾支持後再施行。

(中時)