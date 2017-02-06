謝依旻奪5連霸 家人全程盯賽況好緊張
台灣旅日圍棋高手謝依旻挑戰女流棋聖5連霸成功。比賽期間，她在苗栗的家人全程透過電腦遠端緊盯賽況，連爺爺奶奶都頻頻問「贏了嗎？」最後獲勝，全家人才終於放下緊張的心。
謝依旻今天在日本第20屆女流棋聖戰三番勝負的第3局比賽獲勝，以2勝1敗的成績達成女流棋聖5連霸，當比賽結果出爐，謝依旻遠在台灣苗栗的家人，也在電腦前開心歡呼。
「實在太緊張了！」謝依旻母親晚間接受中央社記者訪問時指出，比賽期間，家人透過電腦遠端全程掌握賽況，連公婆都頻頻問到「贏了嗎？」最後聽見丈夫傳來「贏了！贏了！」大夥緊繃的心才終於瞬間釋放。
謝依旻的母親說，平常女兒跟家人常以臉書、通訊軟體聯絡，賽前有替她加油，跟她說平常心就好；比賽獲勝時，全家都替她開心，但「相信此時她一定很忙」，便沒有打擾她，預計等到頒獎時再去日本當面祝賀。
當下最想跟女兒說什麼？謝依旻的母親說「辛苦了」，因為女兒長年獨自在國外生活，下棋又是取決於當下的判斷，心理壓力非常大，「希望她照顧好自己身體，開心就好」。
出身苗栗的謝依旻，5歲開始練棋，14歲就成為日本職業棋士，年僅27歲已擁有名譽女流名人、名譽女流本因坊頭銜，此次成功達成女流棋聖5連霸，取得名譽女流棋聖的資格，總共取得3個名譽稱號，是日本職業圍棋界獲最多頭銜的女棋士。1060206
(中央社)
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