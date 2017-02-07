美近百家科技公司 聯合反川普禁令

包括蘋果、臉書和Google等高科技龍頭公司在內的近百家公司，向法院入秉法庭之友陳述，反對川普頒布的移民和旅行禁令。(資料照片/陳子巖攝)

包括蘋果、臉書和Google等將近一百家高科技公司，決定聯合採取行動，發聲反對美國總統川普針對7個穆斯林國家人民發出的旅行和移民禁令。

美國97間高科技公司，包括多數矽谷頂尖的科技龍頭公司，當地時間周日晚間針對川普近日飽受爭議的行政命令，向聯邦地9巡迴上訴法庭提出「法庭之友陳述」（Friend of the Court Brief）。該陳述指出，禁令帶有歧視而且違反移民法律和憲法。

參與這項法律行動的包括蘋果、臉書、Google、英特爾、微軟、推特以及Netflix 等高科技公司，其中也包括極少數非高科技公司，像是牛仔褲品牌Levi’s。

這些公司在陳述意見中表示，有關禁令將會傷害到他們的生意，而且會讓他們更難招聘和僱用最好的員工，再加上該行政命令正導致其他國家的報復，這會妨礙海外的商業活動。

聯邦第9巡迴上訴法庭周末期間駁回川普政府要求對行政命令解凍的抗告，也使得該行政命令目前不得執行，一切恢復到禁令頒布前的原點。法庭也要求訴訟雙方在法庭作出正式的最終裁決前，提出法律簡報(legal brief)。

雖然這97家高科技公司並不是這起訴訟案的任何一方，但這項「法庭之友陳述」可以允許他們對訴訟表達意見並影響到法庭的決定。

川普上個月27日簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家的公民前往美國，並暫停這些國家人士申請的移民與簽證作業，為期90天。這7個國家包括伊朗、伊拉克、敘利亞、利比亞、索馬利亞、蘇丹以及葉門，受影響的人數超過1億3千萬人。該行政命令還全面暫停所有的難民入境，為期4個月。

儘管川普強調，該禁令不是穆斯林禁令，而是要保護美國人民，因為這7個國家境內涉及到有恐怖主義活動，但禁令仍引發來自各界的撻伐，目前遭法院阻擋，暫停執行。美國副總統彭斯已經預告，川普政府將會循一切法律途徑要恢復執行該禁令，一般預料官司會上訴到聯邦最高法院。

(中時電子報)