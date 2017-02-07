以為輸定 川普沒看到超級盃逆轉

亞特蘭大獵鷹隊遭逆轉輸掉超級盃，球迷震驚、失望。(美聯社)

第51屆超級盃在新英格蘭愛國者的神奇大逆轉之下落幕，儘管賽前充斥著許多令人反胃的政治干擾，愛國者與獵鷹隊仍繳出了被譽為「史上最精彩超級盃」的完美演出，從烏煙瘴氣的政治口水戰中，奪回所有球迷的目光。

四分衛布雷迪的力挽狂瀾、女神卡卡的歌舞秀、現場售價15美金的爆米花(約台幣463元)和8美金的熱狗(約台幣247元)、史上第3高的收視率(48.8)，讓大家都忘了當天球場外還聚集著一批抗議總統川普的自由派人士。

在抗議遊行上街前，他們還確信抗爭行動足以捕捉媒體的目光，休士頓一位律師說：「我們會到NRG球場(超級盃主場)去抗議，當天會有球賽嗎？我沒注意到那種事。」事後證明，當天確實有球賽，但是媒體的焦點並非這群不請自來的抗爭人士，而是比賽。政治或許是生活的一部分，媒體平日也喜歡修理川普，但這天是專屬於超級盃與全美球迷的日子。

有趣的是，愛國者的第5冠原本應是川普上任後的一大勝仗，但是川普本人卻在中途離席。當愛國者在第3節大幅落後時，川普以為敗局已定，接著獵鷹隊柯曼達陣，將比數拉開到28-3，川普便失望地帶著貴賓提早離開他的超級盃派對。去年第50屆超級盃，許多球迷也期待大熱門黑豹隊能夠逆轉，卻只看到MVP四分衛紐頓一次次被擒殺，最後爆冷敗給野馬隊。

不過2016是奇蹟逆轉的一年，6月的NBA總冠軍戰，勇士隊以3勝1負領先騎士隊，卻連輸3戰，讓騎士成為聯盟史上首支大逆轉成功的球隊。10月的MLB世界大賽，小熊在1勝3負的絕境打敗印地安人，奪下暌違百年的冠軍。今年2月的超級盃(屬於2016球季)，末節落後19分的愛國者將獵鷹逼進史上第一次的延長賽，終以34-28勝出。川普雖然沒能目睹愛國者逆轉，但他幾個月前已經親自在總統大選上演出了最震撼的逆轉秀。

去年8月的里約奧運，禁藥風暴、湖水汙染、選手村破爛、治安敗壞的問題不斷，各國都不看好巴西能夠成功接下火炬。結果在「飛魚」菲爾普斯、「閃電」波特、體操神童拜爾斯等各路英雄的奮戰中，里約奧運最終給眾人留下了許多美好的回憶。第51屆超級盃再度證明，精彩的比賽始終才是運動場上的主角，而且這是誰也無法奪走的。

(中時電子報)