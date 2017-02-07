不甘輸普選票 川普下令副總統組委員會調查

川普周日（5日）宣布將成立調查委員會，由副總統潘斯（Mike Pence）主持，調查選舉真相。(圖片取自美聯社)

川普即使打贏選戰當選美國總統，但卻對輸希拉蕊普選票而耿耿於懷，堅稱2016年大選發生大規模舞弊事件，大量的非法移民投票害他輸了普選票。他周日（5日）宣布將成立調查委員會，由副總統潘斯（Mike Pence）主持，調查真相。

川普在接受福斯新聞(Fox News)主播歐萊利(Bill OReilly)訪問時， 川普說：「仔細看選民登記就會發現，有死掉的人投票，有在兩州都登記的人也在兩州都投票，還有其他的事，有非法移民，不是公民的人，在選民登記表上。」

川普選前就宣稱出現大量選民登記弊案，雖然他最後贏得過半選舉人票，但因為非法移民投票，讓他普選票輸給對手希拉蕊。就連川普自己的律師團隊都已在法院文件中表示，去年11月8日的總統大選，出現大規模非法投票情事。但川普還是緊咬不放宣稱將成立由副總統潘斯領導的委員會進行「很仔細的」調查。

(中時電子報)