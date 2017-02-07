賭輸超級盃 布夏被迫盲目約會

網壇美女布夏(右)是超級盃逆轉秀的受害人之一。(美聯社資料照)

第51屆超級盃精彩落幕，愛國者的神奇逆轉與獵鷹隊的猝然倒下，讓許多球迷與賭客看得一身冷汗。網壇女將「加拿大精靈」布夏(Genie Bouchard)也是其中一人，只不過她打賭的東西比較奇怪，居然是一次盲目約會。

不論布夏平日是否有研究NFL，她也能從比數看出獵鷹隊勝券在握，「我早就知道獵鷹隊會贏了，哈哈。」於是有個叫TW1的網友在推特上吐槽布夏：「如果愛國者獲勝，我們就去約會？」眼看愛國者被打得毫無招架之力，「沒問題。」布夏想也沒想就答應了。

兩個多小時後，愛國者在傳奇四分衛布雷迪的英勇奮戰下，締造了超級盃史上最大的逆轉。布夏只好灰溜溜地詢問網友TW1，「呃... 你住在哪裡？」布夏這次可虧慘了，球迷只恨沒有及時進場「投注」，一片起鬨著要布夏赴約，還有人說約會太普通了，「早知道就下更重的注。」

今年22歲的布夏女單排名第47，她也是網站評選百大網壇美女的第4名。布夏目前只知道那名TW1崇拜老虎伍茲(TW, Tiger Woods)以及住在美國的芝加哥，除此之外他完全是個陌生人。布夏自嘲地說：「我今天學到一個教訓，就是千萬不要看衰布雷迪。」

(中時電子報)