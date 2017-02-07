印度北部5.6地震 尚無傷亡與損壞通報

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美國地質調查所指出，印度北部北阿坎德省（Uttarakhand）今天夜間發生規模5.6的強烈地震，遠至首都新德里等城市都能感受到震動。

地質調查所表示，地震發生在當地晚上10時33分，震央在北阿坎德省喜馬拉雅山區的皮帕科提鎮（Pipalkoti）西北方35公里處。

身在新德里的1名記者說，當地可感受到輕微震動，不過目前尚無人員傷亡或損壞通報。新德里位於震央以南大約285公里處。1060207

(中央社)