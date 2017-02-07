加州擬為庇護州 川普揚言砍預算
針對美國加州正在討論立法成為移民庇護州，美國總統川普猛潑冷水，除了威脅將取消對加州的聯邦撥款，也砲轟加州「失去控制」。
加州民主黨議員上周在州參議院提出SB54號法案，建議加州成為庇護無證移民(俗稱非法移民)的州，禁止地方執法部門利用公共資源來調查、拘捕或盤問涉及移民的執法行動。
對此川普極為惱火，認為加州在跟他唱反調。川普昨晚在接受福斯新聞網訪問時表示，如果加州立法者通過要成為庇護州，那麼「如果我們有必要的話，我們將會停止聯邦撥款，顯然的這是一項武器。」川普又補充指，「我們(指聯邦政府)目前給加州鉅額的錢」。
川普在福斯新聞網的訪問中表示，他反對庇護城市，並稱庇護城市是荒謬的，「他們(指無證移民)到處犯案，造成很多的問題。」
提出SB54號法案的加州參議院副議長凱文‧德萊昂（Kevin de Leon）表示，這項先進的立法草案，可以為移民提供全加州範圍的保護，讓地方執法人員不需要配合聯邦的執法行動。
儘管川普揚言以停止撥款作為報復，又稱聯邦撥給加州鉅額的預算，但美國媒體國家廣播公司NBC報導指出，在全美50個州當中，加州獲得的聯邦撥款僅佔第46位。不過，一旦川普真的取消聯邦對加州的撥款，首當其衝的將是加州大學系統UC，因為加大系統從聯邦政府取得的撥款至少有90億美元，作為相關的獎助學金以及研究經費等。
川普在去年底的總統大選輸掉加州。他昨天在福斯新聞網訪談中表示，「加州在很多方面都失去控制，選民們也同意『否則加州人就會投票給我了』。」他又強調，不希望對任何州或任何人取消聯邦撥款，但「城市和州必須要適當的配合才能拿到錢」。
(中時電子報)
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