捷報！台灣舞者簡晶瀅獲英國最負盛名舞蹈獎項「國家舞蹈獎」

台灣舞者簡晶瀅舞藝備受肯定，獲英國最具富盛名舞蹈獎項「國家舞蹈獎」。（圖片摘自阿喀朗汗舞團臉書）

簡晶瀅（右）在舞作《Until the Lions》擔任主角安巴公主。（圖片摘自阿喀朗汗舞團臉書）

現年29歲的台灣舞者簡晶瀅表現傑出，獲得英國最負盛名的舞蹈獎項「國家舞蹈獎」（National Dance Awards），在得獎感言裡她特別感謝林懷民、許芳宜等前輩的支持和鼓勵。

簡晶瀅表示，「這個獎不是我一個人的，它屬於每一個人，包括導演、技術、行政、音樂等，還有我在台灣的家人，我的夥伴冠詳和諸多朋友，以及許芳宜老師、林懷民老師、阿喀郎汗等諸多前輩。」

簡晶瀅畢業於台灣藝術大學舞蹈系，24歲時進入國際頂尖舞團阿喀朗汗舞團（Akram Khan Company），擔任舞者至今，隻身在英國舞壇闖蕩，舞藝備受矚目。

近期她和英國知名舞蹈家阿喀郎汗合作的作品《Until the Lions》，取材印度史詩故事《摩訶婆羅多》（The Mahabharata），融合印度古典舞和現代舞，簡晶瀅擔任舞作裡的主角安巴公主，表現亮眼，令英國舞壇驚豔不已，如今再以此作獲得英國「國家舞蹈獎」中的「傑出女性表現獎（現代舞類）」（Outstanding Female Performance,Modern）項目，舞蹈生涯又再創另一高峰。

(中時)