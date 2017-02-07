IS窮途末路 在敘遭全面包圍

敘利亞人權膫望台組織今天指出，隨著親政府部隊在若干戰線上對伊斯蘭國（IS）形成壓迫，這個聖戰組織在敘利亞阿勒坡省（Aleppo ）的最後重大據點已遭「全面包圍」。

人權瞭望台組織（Syrian Observatory for HumanRights）通報，由於效忠敘利亞總統巴夏爾．阿塞德的部隊已切斷北部巴布鎮（Al─Bab）的聯外道路，使鎮上的伊斯蘭國戰鬥人員陷入隔絕。

設在英國的瞭望台組織說：「巴布如今已被來自南側的政府軍以及來自東側、北側和西側的土耳其部隊與反政府軍全面包圍。」

該組織負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）說，敘利亞政府軍及其結盟民兵已攻占巴布通往拉卡（Raqa）的最後1條道路。拉卡形同伊斯蘭國在敘利亞的首都。1060207

(中央社)