比賽沉悶？大聯盟想調整好球帶
距離大聯盟春訓已經不遠，根據ESPN的消息，官方正式重提兩條意見，其一是故意四壞的規定，另一個是好球帶的範圍。故意四壞的修改已經提了很多次，他們希望能跳過4顆壞球的步驟，讓故意保送的打者直接走上一壘，不要浪費大家的時間去看守備方玩投捕練習。這項的爭議比較小，問題在於好球帶的改變。
自1996球季起，好球帶正下方的框框是以打者膝蓋骨的底部為界線。然而投手的天性就是不斷把球壓低來挑戰好球帶邊緣，官方資料顯示，主審對於下方的邊界開始鬆動，低於打者膝蓋的好球愈來愈多。大聯盟目前希望將下方的邊界升高到打者膝蓋骨頂端，大約可以將好球帶的下緣提高2吋(約5公分)。
大聯盟這兩條意見已經獲得競賽委員會與規則委員會的同意，但仍必須經過球員工會同意才能實施，官方也正式向工會送出了提議。上季國民隊哈波(Bryce Harper)獲得20次故意四壞，為全聯盟之冠；但是故意四壞出現的次數並不多，大約只每5.2場出現1次，因此這項改變也易於為球員接受。
不過好球帶的調整必然會引來較大的反彈，聯盟的原意是希望增加更多的「運動」，讓比賽不要那麼沉悶。因為根據上季的統計，每名打者平均有30%的機率被三振或保送，換言之，每次打擊有30%機率不會出現任何守備與跑壘動作；除了投捕二人之外，場上的野手全在一旁納涼，這是大聯盟不希望看到的現象。
大聯盟主席曼佛雷德一直很想要加快比賽，但是縮小好球帶可能適得其反，因為當比賽陷入打擊戰的結果就是比賽被不斷地拉長，更高的壞球率也可能花掉更多的時間。既要增加運動量又想縮短比賽時間，曼佛雷德正面臨非常棘手的難題。
(中時電子報)
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