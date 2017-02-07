北市一外籍男子遭撞命危 肇事駕駛怒瞪記者

肇事的賓士轎車右前方破損嚴重。（黃世麒攝）

肇事的賓士車駕駛見媒體到場，雙手插腰怒瞪記者。（黃世麒攝）

1輛黑色賓士轎車7日凌晨2時許沿著台北市民權東路往松山機場方向行駛，經過光復北路口時不慎撞上1名年約60歲的外國籍男子，男子經撞擊後倒地不起。消防局獲報派出救護人員到場，並立即實施CPR急救後仍無生命跡象。肇事的駕駛見媒體到場，一度雙手插腰怒瞪記者。至於事發經過及肇責則由警方調查釐清中。

(中時)