英下院議長反對 邀川普至國會演說

英國國會下議院議長貝爾考（John Bercow）今天表示，他不贊成在美國總統川普今年稍後的計畫訪英期間，安排川普到國會演說，原因之一在他下達了「移民禁令」。

貝爾考在國會中說：「就這個場合（即國會）而言，我強烈感到，我們反對種族歧視和性別歧視以及支持法律和獨立司法系統之前人人平等的立場，都是十分重要的考量。」

貝爾考是在安排貴賓至英國國會演說時必須被徵詢意見的要人之一，他說，他反對邀請川普在國是訪問期間接待外國領導人的任何地點演說。1060207

(中央社)