被嗆殺手 普丁要求道歉

克林姆林宮認為美國福斯新聞記者形容俄羅斯總統普丁是殺人犯的言論具侮辱性，不可接受，希望美國福斯新聞能道歉。

在川普最近接受新聞台播出的專訪中，表示他「尊敬」俄國總統普丁，即使福斯新聞主持人奧雷利（Bill O’Reilly）表示普丁是個殺手，曾下毒手謀殺異議人士，川普仍不為所動更替他辯護，「美國也殺很多人」。俄國克里姆林宮今日對此說法表達強烈不滿，認為奧雷利的評論「完全不可接受」，更要求福斯新聞對此致歉。

川普在一段5日才播出的福斯新聞訪問中，告訴福斯新聞主持人奧雷利（Bill O’Reilly）說：「我的確尊敬普丁。嗯，我其實尊敬許多人，但這不表示，我將與他處得好。」

奧雷利接著表示普丁是個殺手，和手下曾謀殺俄國新聞記者及異議人士，川普還替普丁反駁說：「殺手很多，我們也有許多殺手。」 「你以為我們國家這麼清白無辜？」

對此克里姆林宮發言人表示，克里姆林宮認為美國福斯新聞記者形容俄羅斯總統普丁是殺手的言論具侮辱性，不可接受，希望美國福斯新聞能道歉。

(中時電子報)