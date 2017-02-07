熱火浪人熬出頭 擠走選秀榜眼

與熱火簽下10天短約的懷特將獲得兩年合約。(美聯社資料照)

自2014選秀落榜之後，自由市場的浪人懷特(Okaro White)終於熬出頭了。他1月中與熱火簽下10天短約，月底到期之後又續簽了10天，他連日的奮戰獲得教練史波斯查的賞識，據NBC Sports報導，球團將給予他兩年的新合約。

在熱火近來的10連勝中，懷特連續參與了9場比賽，逐漸贏取球隊的信任。熱火當時以艱困條款簽下懷特，讓球隊暫時擁有16個人，現在球隊要留下懷特，被出清的球員是大前鋒德瑞克威廉斯(Derrick Williams)。

威廉斯是2011年選秀榜眼，但5年來換了4支球隊。雖然熱火還算滿意他的進攻效能，不過他的防守欠佳，最近10場比賽，他有8戰沒有被派上場，顯然已失去教練的信任。總裁萊里想交易威廉斯卻苦尋不到買主，只能將他捨棄。

懷特當年選秀落榜後曾前往義大利與希臘打球，去年季外被熱火網羅，卻在開季熱身賽之後遭釋出；最後又幸運在熱火傷兵不斷的狀況下獲得機會，首度踏上NBA球場。他目前出賽9場，平均上場16.4分鐘，可攻下4.1分、2.6籃板。

(中時電子報)