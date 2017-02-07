川普視察中央司令部 誓擊敗伊斯蘭國

美國總統川普今天誓言，美國及盟邦將擊敗「死亡的力量」，並使激進聖戰主義分子無法在美國立足；但他並未詳細說明他擊敗伊斯蘭國（IS）的戰略。

川普在首次視察美軍中央司令部時，並未談到他是否會摒棄前任總統歐巴馬在伊拉克和敘利亞執行的反伊斯蘭國任務。中央司令部的責任區包括中東和中亞在內。

川普在佛羅里達州坦帕（Tampa）麥克迪空軍基地（MacDill）對大約300名軍方人員說：「今天我們要十分一致地告訴這些死亡和毀滅的力量，美國及其盟邦會擊敗你們。我們將擊敗他們。」

他並說：「我們將擊敗激進的伊斯蘭恐怖主義，我們不會容許它在我們的國家生根。」

「自由、安全和正義終將獲勝。」1060207

(中央社)