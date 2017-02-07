內閣微調搶救蔡民調 難上加難？

總統蔡英文。（本報系資料照）

總統蔡英文上任不到一年，民調卻一再下滑，而行政院在春節過後公布4名內閣新成員人事，包括準科技部長陳良基、準勞動部長林美珠、準衛福部長陳時中與準農委會主委林聰賢，預計明(8)日上午進行交接，但有陸媒分析，此舉卻對於挽救蔡政府的政績幫助不大。

根據大陸《中評社》報導，蔡英文選在此時調整內閣人事，主要是立法院於本(2)月17日將開議，希望新會期能有新氣象，拉抬執政績效，未料在調整4個部會首長人事後，外界討論的焦點卻是新任勞動部長「林美珠」為蔡英文表姊，使人事調整挽救政績的功能被大打折扣。

報導分析，雖然這次被換下來的勞動部長郭芳煜、衛福部長林奏延、農委會主委曹啟鴻等3位前閣員，在任內時有些爭議，但當時沒有立即換人，此時才進行「內閣改組」，想要拉抬氣勢的時機點已過，因此，想藉此挽救民調，恐怕為時已晚。

加上蔡在美國總統川普上任後，本應著重經濟以及兩岸關係，但相關人事並無獲得調整， 以及美中或是美日、美韓間的互動也未提出積極的因應之道，引發民眾質疑，到底蔡對於川普新政要如何因應？而民眾浮動的心情，恐怕將左右對蔡政府的信賴，對拉抬執政績效幫助也有限

因此，報導指出，這次蔡政府提出的內閣人事小幅調整，對於想要拉抬民調的助益不大，且未來還可能因蔡政府未對川普新政提出較具體政策，民調支持度恐還是持續低迷，創下新低點。

(中時電子報)