北部東北部天氣涼 中南部日夜溫差大

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中央氣象局表示，7日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚天氣也涼，中南部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨。

氣象局指出，7日天氣和6日類似，天氣穩定，大多多雲到晴，僅東半地區有零星降雨。

受到東北季風影響，北部及宜蘭清晨低溫約攝氏15、16度，白天高溫約21到23度，一整天天氣仍偏涼；中南部及花東低溫約14到17度，夜裡清晨的時候也偏涼，但是白天高溫可達23度以上，尤其是中南部高溫達26、27度，日夜溫差較大，請民眾留意溫度變化，適時調整穿著。

此外，在強烈東北風影響下，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海風浪大，海邊活動請注意安全。1060207

(中央社)