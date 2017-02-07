今晨北部低溫15度 好天氣只到明天 週四下探10度
今天（７日）全台各地天氣穩定，大多為多雲到晴的天氣型態，僅東半部地區有局部短暫雨；溫度方面，因受到東北季風的影響，北部及宜蘭清晨低溫約１５、１６度，白天高溫約２１到２３度，一整天天氣仍偏涼；中南部及花東低溫約１４到１７度，但是白天高溫可達２３度以上，尤其是中南部高溫有２６、２７度，日夜溫差較大，提醒民眾請留意溫度上的變化，適時調整穿著。
而根據中央氣象局指出，週四（９日）將有一波寒流來襲，而週三晚上臺灣北部及東北部就會有感覺，明顯轉為濕冷，這波寒流將持續影響至下週一（１３日），氣象局預計將是入冬以來最強的一波冷空氣，中部以北、東北部最低溫將只有１０度、１１度，下週日（１２日）清晨北部更下探９度，空曠地區溫度可能還更低，至於南部及花東地區寒流影響期間低溫亦只有１２到１４度，且影響時間長，下雨的部分比較偏向迎風面的北部及東半部地區，有局部短暫雨，而且週五、週六雲量多，到了下週日、下週一雲量將減少，各地轉為陽光露臉天氣。
另外，今天在強烈東北風影響下，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有９至１０級強陣風，沿海風浪大，海邊活動請注意安全。
至於空氣品質方面，今天高屏地區紅色警示(對所有族群不健康)，中部及雲嘉南橘色(對敏感族群不健康)。
(中時電子報)
關鍵字：寒流
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