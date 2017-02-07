北市一外籍男子遭撞身亡 肇事駕駛怒瞪記者

28歲吳姓男子7日凌晨2時許駕駛1輛黑色賓士轎車，沿著台北市民權東路往松山機場方向行駛，經過光復北路口時不慎撞上1名年約50多歲的外國籍男子，男子經撞擊後倒地不起。消防局獲報派出救護人員到場，並立即實施CPR急救後仍無生命跡象，送醫宣告傷重不治。肇事駕駛的吳男酒測值為零，但見媒體到場，一度雙手插腰怒瞪記者。至於確切的事發經過及肇事責任歸屬問題，則由警方調查釐清中。

(中時)