石油類股和蒂芙尼股價跌 美股回檔

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美股今天回檔，石油類股因油價走低而下跌，珠寶業者蒂芙尼公司（Tiffany）也因執行長離職而致股價滑落。

道瓊工業指數下挫19.04點或0.09%，以20052.42點作收。

標準普爾指數小跌4.86點或0.21%，收在2292.56點。

科技股那斯達克指數跌3.21點或0.06%，收5663.55點。1060207

(中央社)