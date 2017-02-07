川普至國會演說 英下議院院長反對
美國總統川普禁止7個穆斯林國家民眾入境美國的行政命令，引發全球多國民眾示威抗議，甚至英國還超過百萬人連署禁止川普入境，而英國首相梅伊仍堅持，會邀請川普今年7月赴英進行國是訪問，屆時相信會在英國國會發表演說。但英國下議院議長約翰伯考（John Bercow）6日表示強烈反對讓川普赴國會發表演說。
約翰伯考指不認同種族歧視和性別歧視，他在國會中說：「就這個場合（即國會）而言，我強烈感到，我們反對種族歧視和性別歧視以及支持法律和獨立司法系統之前人人平等的立場，都是十分重要的考量。」反對川普在國會演說。
約翰伯考是在安排貴賓至英國國會演說時必須被徵詢意見的要人之一，他反對邀請川普在國是訪問期間接待外國領導人的任何地點演說。不過美國前總統歐巴馬、南非已逝總統曼德拉、緬甸領導人翁山蘇姬都曾在此發表演說。
(中時電子報)
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