科爾吞罰單 願當面向裁判道歉

勇士隊教練科爾(中)因怒罵裁判挨罰25000美金。(美聯社資料照)

勇士隊教練科爾(Steve Kerr)日前在對戰國王一役中，向裁判咆哮而遭驅逐出場，聯盟7日公布懲處，判罰他25000美金(約台幣77萬)。官方表示科爾的犯行包括「使用粗話攻擊裁判，以及在被驅逐後沒有立即離場。」

這是科爾執教後首度被驅逐出場，他表示「我確實不該說那些話，但我有發火的理由。」科爾對裁判的執法向來就有意見，他季初曾批評裁判無視球員走步，到了一個非常離譜的境界：「這簡直令人難堪，裁判沒吹的走步違例多到我可以剪輯成一段精彩回顧了。」他當時同樣被聯盟開罰25000美金。

這次被科爾當面飆罵的裁判叫做史普納(Bill Spooner)，科爾已經透過聯盟高層向他道歉。科爾認為因為裁判胡亂吹判，他發怒有理，但願意為那些粗話道歉，他將在下次與史普納同場時當面向他道歉。

(中時電子報)