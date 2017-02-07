IS窮途末路 最後重大據點遭包圍
恐怖組織伊斯蘭國（IS）位於敘利亞北部阿勒坡省（Aleppo）巴布鎮(al-Bab)的最後重大據點，目前傳出已完全遭到效忠敘利亞政權的部隊與民兵團團包圍，已無路可逃。
根據英國《每日郵報》引述總部設在倫敦的敘利亞人權觀察組織(Syrian Observatory for Human Rights)的報告指出，伊斯蘭國（IS）位在敘利亞北部的最後重大據點巴布鎮，已遭到政府軍和民兵從東方、北方、西方團團包圍，而最後一條通往巴布鎮的道路也被封鎖，使鎮上的伊斯蘭國好占分子與外界完全陷入隔絕。
敘利亞人權觀察組織主任拉曼(Rami Abdel Rahman)表示，在封鎖從巴布鎮通往伊斯蘭國實質首都拉卡(Raqa)的最後一條聯外道路後，巴布鎮已被反伊斯蘭國的各方武力包圍，並將展開攻下巴布鎮的行動。
(中時電子報)
文章來源：《每日郵報》
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