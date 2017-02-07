驚！DELL筆電充電 四連爆起火

加州一名少年將筆記型電腦放在沙發上充電時，鋰電池突然連爆四次並起火。(圖片取自英國每日郵報)

美國加州一名青年將筆記型電腦放在沙發上充電時，筆電的鋰電池突然爆炸，接著更發生3次爆炸，燃起的火焰險些燒到青年。生產商戴爾(Dell)表示會調查事件爆炸原因，相信與電腦內的鋰電池有關。

18歲少年強生（Devon Johnson）當時與朋友安德魯（Andrew）在玩電腦遊戲，他的Dell Inspiron筆記型電腦放在沙發上充電，其間突然爆炸起火，火很快熄滅，沙發上留下燒焦痕跡，強生馬上將電腦搬到花園上的一張玻璃台上，不過，幾分鐘後，筆電再連爆兩次，起火冒煙，這時強生拿滅火器將火撲滅，打算檢查之際，電腦又爆，火勢差點燒到他。

對此，生產商Dell表示會檢查電腦，調查爆炸原因，可能與電腦內的鋰電池有關，專家也建議使用者不要將筆記型電腦放在沙發之類的柔軟表面上充電，以免影響散熱出口，也不要過度充電，可能會造成電池損壞。

(中時電子報)