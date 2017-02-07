多頭不敵空頭 國際油價跌

我要評比

由於美國供油充裕和市場過度投機蓋過了石油輸出國家組織（OPEC）限產以及伊朗和美國緊張升高的效應，國際油價今天下跌。

紐約商品交易所西德州中級原油下挫82美分或1.5%，以每桶53.01美元作收。

倫敦北海布倫特原油跌1.09美元或1.9%，收在每桶55.72美元。1060207

(中央社)