金門「大膽島」拚觀光！徵設計高手用傳說玩文創

有「離島中的離島」之譽的金門大膽島。（本報系記者 李金生攝）

金門的美與好，盼愛旅遊的你也能親眼來見證！長年管制的大膽島過去可說是前線中的前線、離島中的離島，如今這個秘境即將對外開放參觀，為促進大膽島觀光發展，金門縣政府觀光處特舉辦「金門大膽島文創商品設計競賽」，以「誰能擔大膽？」的召集令邀請全台設計師運用大膽島特有的軍事遺跡及地景意象為設計元素，創作具收藏價值及代表性意義的文創紀念商品。

大膽島以面積不到1平方公里的彈丸之地，卻能在歷經大二膽戰役、八二三砲戰等重大戰事，皆奇蹟似地取得最後勝利，因此在島上發生許多膾炙人口的軍事遺跡及趣味傳說。

金門縣政府觀光處表示，透過競賽由參賽者發揮創意，應用大膽島豐富的文史故事，如「島孤人不孤」、神雞之墓、大膽神泉、石獅、北安寺、神泉茶坊等特色元素，量身訂做大膽島的紀念商品，競賽項目分為自由創意商品、高粱酒瓶包裝設計、紀念明信片套組及大膽島個人化郵票等四組，各組分列金、銀、銅、佳作及評審團等60個獎項。

大膽島上所流傳著諸多傳說，反映了戰爭年歲裡，特殊地境與獨特歷史的人文風土。適逢丁酉雞年，大膽神雞傳說格外引人入勝。據說當年有一隻母雞，每每在砲擊來臨前會四處啼叫，彷彿在警告守軍，後來為紀念這隻神雞，國軍為其設立神雞之墓並刻上墓誌銘，成為此地獨特的景觀。

而孤島上的水源，是島上最為重要的生命泉源，大膽神泉是島上唯一淡水泉，經年不枯，據說只要有女性探視，此井就會停止湧泉；一旁的神泉茶坊則是取用神泉的水來烹茶煮茗；戰時登島從軍都要駐軍許久才能離開大膽島，因此神泉茶坊便成了島上官兵們重要的休閒場所，而每當有來賓登島參訪，也會來此休憩，並品嚐官兵以神泉水製做的神泉糕點。

大膽島扼守九龍江口，自古以來即是兵家必爭之地，再加上其距離廈門比金門島近上許多，國軍唯有堅守孤島，才能取得最後勝利，因此島上隨處可見精神標語，最具代表的包括故總統蔣經國先生所題的「島孤人不孤」，就醒目地刻在大膽島的巨石上；而「三民主義統一中國」的心戰牆，至今仍吸引遊客特地從廈門搭觀光船前來，就為了看這塊標語。

大膽島扼守九龍江口，自古以來即是兵家必爭之地，再加上其距離廈門比金門島近上許多，國軍唯有堅守孤島，才能取得最後勝利，因此島上隨處可見精神標語，最具代表的包括故總統蔣經國先生所題的「島孤人不孤」，就醒目地刻在大膽島的巨石上；而「三民主義統一中國」的心戰牆，至今仍吸引遊客特地從廈門搭觀光船前來，就為了看這塊標語。

金門縣政府期盼透過競賽的舉辦，讓大家發揮創意，將大膽島特色融入作品之中，未來這些作品也將做成限量紀念商品在島上販售。歡迎設計高手踴躍報名，也盼金門的美與好讓更多人知道！

(中時電子報)