2月7日各報頭版要聞。

焦點要聞

●169所高中連署 高中教完大學再招67.6％

全台169所高中校長、教務主任，在台大電機系教授葉丙成支持下，連署要求110年起實施的大學考招方式，應在高中生畢業後的7、8月進行，讓他們可以完整學習3年，也確保進大學的學生具有一定程度。旺旺中時民調中心調查，高達67.6％的受訪者認同此一做法。

●客運年後漲價 統聯開第一槍

國道客運調漲，統聯客運開出第一槍！統聯昨在臉書公告調漲方案，下周一起，9成路線調整，包括長途47條、短途區間36條，主要路線平均漲幅22％，台北到高雄調漲50元到80元，台北到台中調漲40到70元，台北到台南調漲60到150元，促銷時段漲幅更達到68.1％。

●老演員高鳴 告別藝界人生

本名劉明哲的資深演員高鳴，疑似不堪癌症長期折磨，6日凌晨在新北市萬里住家社區妻子經營的卡拉OK店上吊輕生，結束他的演藝人生，享壽83歲。小他13歲的的太太于真哀痛不已，昨與家人在基隆殯儀館處理他的後事。

焦點要聞

●死守收銀機 超商打工慘被斷掌

新北市一名十七歲惡少，因缺錢花用，前晚持西瓜刀搶超商，遇到同樣十七歲半工半讀的店員，惡少竟趁拉扯時砍斷店員左手掌，還狠毒朝其頭部、身體猛砍補上三刀，店員顧不得斷掌，衝上前護著收銀機，重傷店員被送醫後一度命危，經十三個小時縫合手術才接回手掌、撿回一命，店員父親心疼兒子，痛斥兇手：「有什麼深仇大恨，下手要這麼狠毒？」

●危險 無人機亂入 松機停擺殃757人

昨下午四時二十分一架軍機要降落台北松山機場前，在新北市五股及蘆洲上空發現軍機上方有無人機，立刻通知松機塔台，塔台三分鐘後決定暫停飛機降落松機，五時十八分狀況排除，總計一架軍機及五架民航機七百五十七名旅客受影響，是松機首次因無人機入侵航道而暫停飛機降落。機師說，入侵航道的無人機若撞進飛機引擎，恐有失事危險。

●年殺10萬隻 即起貓狗零撲殺

農委會昨宣布全國公立動物收容所即起全面停止人道撲殺，是繼印度後亞洲第二個實施零撲殺國家。過去人道撲殺無人認養的收容動物，一年最高曾達十萬隻，未來將結合民間力量進行源頭管理及流浪犬族群控制，減少流浪動物；動保團體則呼籲飼主勿棄養。

焦點要聞

●國民黨黨魁爭霸戰競爭空前 入黨爆天量

國民黨主席改選競爭空前，一月廿日截止的新徵黨員人數暴增，大量入黨引發人頭黨員爭議，甚至還有殺警主嫌入黨。同時，黨中央昨天舉辦首次選務座談，將連署時間拉長到近六十二天，形同宣告二月十三日選戰提前「開跑」，接下來三月卅一日截止的一般黨員補繳黨費人數，恐將再創紀錄，熱戰爭議也恐更劇。

●上月還在32 台幣站上30字頭

新台幣對美元匯率開春後持續走升，昨天再升值一點○七角，升破卅一元大關，收在卅點九四三元，不僅連續三天升值，更創下廿個月以來新高價。累計雞年三個交易日新台幣累計已升值四點一七角，也引發出口廠商的憂慮。

●國機國造啟動 蔡總統宣示決心

將取代空軍現役AT-3教練機與F-5E/F戰鬥機的下一代高級教練機，今天將在台中西屯的中科院航空研究所，由空軍與中科院共同簽署委製協議書暨合作備忘錄，象徵國機國造正式啟動。蔡英文總統也將親臨致詞，宣示發展自主國防產業的決心。

焦點要聞

●台灣首爆H5N6 中國曾禽傳人11死

農委會防檢局昨天證實，首次檢出H5N6高病原性禽流感病毒，在花蓮一隻死亡幼鵝上確認有此病毒，目前在釐清幼鵝來源，對周圍禽場及人員都展開清查監控。防檢局同時規定，包括花蓮鴨鵝水禽須在當地屠宰、家禽要開立健康證明書才能上市販售等，全力防堵新病毒入侵擴散。

●試委阻年改 民進黨擬修法砍人數

由馬政府提名的部分考試委員反彈蔡政府的年金改革版本，立法院民進黨團總召柯建銘表示，黨團已準備提出「考試院組織法部分條文修正草案」，一方面減少試委人數，同時要改制考試院會，讓考選部、銓敘部的提案能直接送進立法院審議。

●美百大企業 抗川普禁穆令

美國總統川普頒布的穆斯林移民禁令引發反彈聲浪，近百家仰賴外籍人才的美國科技公司，五日聯名向聯邦上訴法院提交法律文件，表達對川普這項禁令的不滿和憂慮，並強調移民對於美國經濟和社會層面具有重要性，希望政府能夠重新考慮調整政策方向。

(中時電子報)