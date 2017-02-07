纜繩發射不成功 日本清除太空垃圾實驗失敗

鸛6抓捕廢棄衛星的概念圖，較高處的就是廢棄衛星，較低處的是鸛6太空船。(圖/JAXA)

地球上有很嚴重的垃圾問題，地球軌道也是如此；有幾十萬具的廢棄太空垃圾正飄盪在太空中，想要找一道乾淨、安全的軌道是愈來愈困難。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）嘗試以鉤爪與纜繩拖拉太空垃圾，結果實驗失敗。

「新科學家」(New Scientist)報導，人類發射各種人造衛星已超過50年，在軌道上留下了大大小小各種廢棄的資材、火箭碎片與廢棄人造衛星。由於太空沒有空氣、沒有風霜雨雪，所以這些垃圾仍然完整的以至少秒速7.9公里的速度繞行地球，對於工作中的人造衛星與太空船都是危險。目前各國科學家都在研究一系列的清除方案，包括利用鋼纜、網子、魚叉槍，巨型帆和機械臂來抓補太空垃圾，並將它們拖入地球大氣層，在那裡被燃燒和分解。

JAXA在上個月底時，進行世界第一個清理太空垃圾的實驗，他們利用1台名為「鸛6」的無人太空船，原本鸛6太空船是替國際太空站(ISS)運補相關物資，只是在這一次任務中，太空船又附加安裝了一套鋼纜系統，這條鋼纜長達700公尺，並且附有鉤爪可以抓補太空垃圾。由於鸛6是在返回地球程的過程中進行發射鋼纜實驗，結果嘗試好幾次都沒有反應，因此補救的時間很有限，鸛6最終是自己孤獨的落回大氣層，實驗宣告失敗。

澳洲新南威爾斯大學的尚恩．泰托(Sean Tuttle)解釋：「JAXA打算利用具有磁力的鋼纜，透過地球磁場的吸引，逐漸釋放並且及時吸附到他們預定捕獲的目標。原理看似簡單，但是在沒有引力的太空中並不容易。即是很小的外力都可能擾亂整個系統。」

科學家曾假想，利用極長的纜繩來連結地球與太空軌道，打造成巨型的太空電梯，將能夠使進入太空的程序與成本都大幅降低。JAXA就是研究太空電梯計畫的主要成員，先前人造衛星釋放的纜繩僅5公尺，而這一次長達700公尺，因此難度提升數倍。

科學家曾假想，利用極長的纜繩來連結地球與太空軌道，打造成巨型的太空電梯，將能夠使進入太空的程序與成本都大幅降低。JAXA就是研究太空電梯計畫的主要成員，先前人造衛星釋放的纜繩僅5公尺，而這一次長達700公尺，因此難度提升數倍。

泰托說：「不必對測試失敗感到灰心，每一次的挫折都是重要的學習過程。關於清除太空垃圾有很多理論方式，但還沒有實際運作過，因此越早進行就越快成功。」

(中時電子報)