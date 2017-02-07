高鳴輕生亡 白冰冰嘆：演藝圈恐前途堪憂

高鳴6日被發現在住家輕生。(圖／本報系資料照)

聽聞高鳴逝世，白冰冰難過。(圖／翻攝自白冰冰臉書）

83歲資深演員高鳴6日在住處上吊身亡，讓不少藝人和網友都相當震驚，白冰冰聽聞消息後，也感到很難過，遺憾台灣又失去一個硬底子的好演員。

白冰冰在得知高鳴死訊後，難過到整天心情都覺得悶悶的，感嘆業界又失去一個好演員，這也讓她不免擔心起台語劇演員的生計，她認為現在只剩民視、三立、大愛有在製作閩南語劇，加上它們大多只用自己簽約的人，「其餘的人可能幾年來都沒賺到一毛錢，生活堪慮」。

更大的問題是，陸劇和韓劇蓬勃發展，而她幾年前也曾替資深藝人創造舞台，但卻因經費不了了之，還被刻意抹黑，讓她心灰意冷，「演藝圈越沒機會，自然作品越粗糙，這種因果循環下去，台灣演藝圈恐怕前途堪憂」，她也期許自己努力耕耘，期盼有天能為更多同行盡份心力。

(中時電子報)