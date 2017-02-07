貝克漢遭駭客勒索3300萬 曬抱愛女照挽人氣
英國前「足球金童」貝克漢，擔任聯合國兒童基金會親善大使逾十年，日前卻被踢爆善舉全都是假的，多年來做公益純粹為取得騎士爵位頭銜，據悉是不從被駭客勒索近100萬歐元，郵件機密內容才被公諸於世。
根據英國《鏡報》報導，駭客透過俄國伺服器，竊取貝克漢與公關賽門奧利維拉的電子郵件與文件檔案，數量多達數千萬筆，更威脅貝克漢「流出內容比想的還多，一筆慷慨捐款就能確保持有的資料將被銷毀」，並要求貝克漢支付100萬歐元(3300萬台幣) ，但團隊協議後不從，機密郵件才會被公開，不過根據消息人士透露，駭客並不是針對貝克漢而來，只是剛好釣到他這個名人，眼見機不可失便直接敲詐，全案警方仍在偵辦中。
此外英國《太陽報》更踢爆他2年前上BBC《葛萊漢諾頓秀》後，為了飛去倫敦看長子布魯克林球賽，竟要求BBC支付1.7萬元英鎊私人飛機費用，一連串負面消息無疑重創貝克漢形象，不過日前長子布魯克在IG貼出他與5歲女兒相擁照片，只見他低頭親吻愛女，展現十足的慈父模樣，但卻被外界揣測靠溫情攻勢挽救人氣。
(中時電子報)
關鍵字：貝克漢
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