統聯漲價 羅智強諷：呼應林全「漲價是必然」
一例一休上路後，許多勞力密集行業面臨成本增加壓力，國道客運業是其中之一。統聯客運昨（6日）「開第一槍」，公告將於13日起調整各時段票價和減少優惠時段。
統聯漲價消息一出，有網友支持、也有人認為是趁機漲價。更有不少網友批評民進黨「說是為勞工，其實只想鬥爭」、「民進黨了不起」。
前總統府副秘書長羅智強在臉書貼文表示，「民進黨當然了不起」，連行政院長林全都親口表示「漲價是必然」，統聯漲價，不過是響應政府政策而已。
羅智強說，第一槍開了之後，接下來漲聲齊響，大家別忘了去找蔡英文拍桌子。只不過蔡英文大概會反過來抱怨，民眾不「自立自強」，去找漲價企業抗議，讓她「公親變事主」。
面對一個治國無能，追殺異己一流的惡霸政府，羅智強感嘆說，人民自立自強沒用，只有自求多福吧！
以下為羅智強臉書全文：
民進黨當然了不起。
林全都開金口説「漲價是必然」。
統聯漲價，也不過是呼應行政院長，響應政府政策，不是嗎？
而這年後漲價的第一槍，接下來如果勾起漲聲齊響，人民荷包榨光，大家別忘了去找蔡英文拍桌子。
只不過要小心，蔡英文大概會反過來抱怨，民眾不想辦法「自立自強」，去找漲價的企業抗議，讓她「公親變事主」。
面對一個治國無能，追殺異己一流的惡霸政府，人民自立自強沒用，只有自求多福吧！
(中時電子報)
文章來源： 羅智強 @debatelo
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