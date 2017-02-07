川普首訪軍隊 堅定反恐要北約付錢

美國總統川普今天說，美國一定會消滅「激進的伊斯蘭恐怖主義」。他還說，美國強烈支持北大西洋公約組織（NATO），但成員國都得在「財務上有充分且適當的貢獻」。

川普今天訪問美軍中央司令部位於佛羅里達的總部，這是他上任後首度訪問軍事基地，而中央司令部是負責美軍中東與中亞地區的任務，作為美軍最高統帥，川普不脫選舉時的談話基調，除強調美國與「激進伊斯蘭恐怖份子」戰鬥到底，更直言北約成員國不公平對待美國。

川普近來針對難民及7個以穆斯林人口為主的國家民眾祭出旅行禁令，遭美國司法制度挑戰，但他今天僅說，美國得有強大的方案讓真正愛美國的人入境，「而不是想毀滅我們和我們國家的人」。

川普面對台下軍人，忍住連日來對美國司法及法官的質疑與怒氣；不過，談到反恐與對北約的態度，川普式的選舉語言，並未改變。

他說，美國強烈支持北約，但成員國都得在「財務上有充分且適當的貢獻」，「有些國家沒這麼做，甚至遠不及（有貢獻）」；我們與盟國同一陣線、捍衛自由，但盟邦也必須有所承擔，「盟邦對我們非常不公平」。

針對伊斯蘭國（IS），他則指出，「他們正進行種族滅絕的行動」，「激進伊斯蘭恐怖份子」想毀滅家園，而美國和盟國一定會消滅他們，「不讓這些人在美國生根」。

川普也多次重申他選舉時的說法，要「以實力捍衛和平」，並強調他百分之百支持軍方，會做大家的後盾，也不忘標榜自己的溝通技巧，善用納稅人的錢，讓軍火製造商降低報價，而美軍也能有最精良的武器使用。1060207

(中央社)