高志鵬鈔票去蔣惹爭議 蔣萬安：薪資會漲嗎？

面對高志鵬要鈔票去蔣，蔣萬安問薪資會漲嗎？（資料照，方濬哲攝）

高志鵬的「新台幣設計運動」，大批網友紛紛響應，大搞KUSO。(取自網路)

民進黨立委高志鵬過年前發文寫到「看膩新台幣」，表示鈔票上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜的偶像甚至獨裁者圖像，他推動「新台幣設計運動」。唯一從政的蔣家第四代蔣萬安接受媒體訪問時表示，他尊重個別委員的提案，但紙鈔上印什麼圖像，更換的時機點並不迫切，且換鈔後，能解決一例一休物價上漲問題嗎？民眾薪資會漲嗎？

高志鵬1月26日在臉書發文「新」台幣設計運動，因為過年要換新鈔包紅包，有朋友說「都看膩了」是不是該換了？直接點名鈔票上還印有孫文、蔣介石是個人崇拜、獨裁者，並指稱硬幣「一元復始，沒有更新」要民眾一起動腦改造「新台幣」。

對此，前總統府副秘書長羅智強強烈表達不滿認為，換鈔產生的15億費用，從你薪水扣嗎？國民黨主席洪秀柱受訪時也怒斥高志鵬「神經病」。網友則紛紛大罵「看膩可以給我」、「管你鈔票上印誰？重要嗎？人民的生活才是重點好嗎！」、「吃飽撐著沒事幹嗎？」

而唯一從政的蔣家第四代蔣萬安接受《中評社》訪問時回應，民眾希望的是政府能解決經濟問題，而不是糾結在意識形態上，且換鈔成本不低。若只在意識形態上作祟，是背離趨勢，往回頭路走。蔣萬安認為若真要改新台幣，應朝電子貨幣方向，不要因上面的圖騰就花大筆預算去更改。

至於高志鵬要推動修改中央銀行法第15條，設立「國幣（設計）委員會」一事。蔣萬安表示尊重委員提案，但現階段真正迫切要處理的問題是經濟，要讓民眾對薪資提升有感，物價不要一直漲。民眾在意的不是紙鈔上印什麼圖像，而是換鈔之後，會讓薪資水平提高，解決一例一休物價上漲問題嗎？

高志鵬的「新台幣設計運動」，大批熱心網友紛紛響應，大搞KUSO外，對高表示「請你自己印出來，好好自爽一下好不好！你應該有印表機吧？」也有網友應景五百鈔票上面當然就要印上藝人「伍佰」，羅智強則分享網友將前總統陳水扁一家人印在鈔票上的設計，表示這款設計民進黨永遠看不膩。

(中時電子報)