費雍力圖擺脫乾薪疑雲 堅不退出法大選

再過不到3個月，法國就要選出新任總統。原被看好的參選人費雍因家人深陷坐領乾薪疑雲，支持度持續下滑，他今天宣稱一切合法，不會退選，並將重整競選腳步。

兩週以來，媒體陸續報導，共和黨（LR）籍前總理費雍（Francois Fillon）的妻子可能於費雍擔任國會議員時，以國會助理名義領取國民議會的薪資，並曾於一份費雍好友發行的刊物擔任顧問，合計薪資超過90萬歐元（約新台幣3000萬元），但疑似並未實際工作。

此外，費雍任參議員時，也曾雇用兩名子女為助理，共領取8萬4000歐元薪資，一併納入司法調查範圍。

此案經媒體報導後，費雍原本領先的民意支持度就一路下滑。他傍晚透過記者會表示，「過去能被接受的事情，現已不再被接受」，他當時優先考慮聘用妻子兒女，如今卻引人質疑，他很遺憾沒能早點瞭解民意所趨。

費雍為曾雇用家屬為助理而向法國人民道歉，也承認報導刊登後，他一開始的說明不盡精確，他花了好些時間才發現事情發展有如「天塌了一塊」，但堅稱一切合法，且「沒有理由歸還」其妻所領的薪水。

他說，妻子確實曾為他工作，當時月薪平均3677歐元，在國民議會規定的上限之內，司法單位目前提出的事實都屬合法且透明，妻子兒女的工作契約都符合嚴格規定，沒有任何隱瞞。

費雍同時指責過去兩週媒體的報導有如公開處刑，嚴重到威脅民主，他認為這波輿論攻擊的目的，是要抹殺人民支持他競選總統的決定。

費雍說，要他退選的人是少數，民調結果也不會改變他的主意，他不會退出，也沒有「B計畫」，「我在此宣布展開新一波競選活動」。

法國國會議員和參議員有權雇用家屬為助理，這點確實合法，但檢方調查的重點在於費雍的妻子、兒女是否有實際工作，如果沒有，可能涉及侵吞公款及隱匿等違法行為。1060207

(中央社)